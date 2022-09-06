首尔市将加强防汛设施排水能力 确保最高可应对每小时110毫米降水

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韩国国际广播电台报道：今年8月的暴雨导致首尔全境损失严重。对此，首尔市决定加强防汛设施的排水能力，确保可应对每小时100毫米的降水，江南站地区可应对每小时110毫米的降水。首尔市时隔十年提高排水管道等防汛设施的设计标准。首尔市政府6日表示，将把降水处理目标从可应对每小时95毫米的降水提高至每小时100毫米。首尔市还将因盆地地形而经常发生内涝的江南站地区指定为重点管理地区，将降水处理目标提高到每小时110毫米。降水处理目标指每小时可处理的降水量，是制定城市基础设施计划和设计防汛设施的标准。另外，首尔市决定到2032年完成六个经常性内涝地区地下雨水调蓄隧道的修建。其中江南站、道林川、光化门到2027年完成修建，舍堂站、龙山、吉洞到2032年完成。与此同时，首尔市将为居住在半地下住房、发生内涝时躲避存在困难的残疾人和独居老人指定一对一配对看护公务员，并推进为半地下住房居民和小规模商户免费安装防浸水设施。此外，首尔市截至今年底将为一万个检查井设置防跌落设施，到明年5月在所有地铁站出入口安装止水板。首尔市还将制定法令，将内涝隐患地区的所有建筑规定为止水板义务安装对象。首尔市还决定到2030年构建运用IT技术的水灾预防系统，在降水量达到一定标准后，可自动发布内涝预警。