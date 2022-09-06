大韩与韩亚航空合并后每周须放弃69次欧美和澳洲航班

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韩国国际广播电台报道：分析显示，大韩航空在与韩亚航空合并后，每周须放弃欧洲、美洲和澳大利亚航线的69次航班，相关执飞权将让给其他航空公司。由于国内缺乏有能力运行美洲和欧洲航线的航空公司，大部分航班预计将为海外航司所占据。所属国会国土交通委员会的共同民主党议员朴商赫的议员室对大韩航空与韩亚航空合并后远程航线航班次数的分析显示，两家公司每周所运行的183次欧洲、澳大利亚和美洲航班中（以2019年为准），有69次将须由其他航空公司来运行。为通过各国反垄断机构的合并审批，两家公司必须将航线占有率降低至50%以下。大韩航空和韩亚航空每周运行12次仁川往返巴黎的航班，占有率达到60%，为满足标准，须每周放弃3次航班。另外，两家公司占有率达68%的法兰克福航线每周须放弃4次航班，占有率达75%的罗马航线每周须放弃3次航班，占有率达66%的伦敦航线每周须放弃4次航班，占有率达100%的巴塞罗那航线每周须放弃4次航班。美洲航线也须每周放弃44次航班，包括仁川往返纽约的11次航班、往返西雅图的2次航班、往返洛杉矶的14次航班、往返旧金山的7次航班和往返火奴鲁鲁的10次航班。除仁川往返悉尼、仁川往返洛杉矶的航班外，其余航线的航班预计将由海外航司接手。大韩航空正推进由英国维珍航空运行仁川往返伦敦的航班。另外，仁川往返洛杉矶的航班预计将由越南航司运行。为此，越南航司须通过政府间航空会谈获得以远权。以远权是指签署航空协定的两国航司从本国出发，经由对方国家后继续执飞第三国的权利。预计韩国政府将向越南航司分配以远权，以确保越南批准大韩航空和韩亚航空的合并案。意见担忧这或将削弱韩国的国家航空竞争力。业界指出，大韩航空应积极考虑由韩国航司来接手航班运行。