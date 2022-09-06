韩美日在东海实施导弹防御演习 剑指北韩威胁

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韩国国际广播电台报道：韩国、美国、日本6日在东海公海海域举行应对北韩核与导弹威胁的联合军演，美国核动力航母参与演习。在北韩连日挑衅的背景下，韩美日首次连续两周在东海公海海域展开联合演习，三国安全合作得到了加强。韩国联合参谋本部表示，当天韩美日在东海公海海域进行了旨在应对北韩弹道导弹挑衅的导弹防御演习。韩国“世宗大王”号宙斯盾驱逐舰（7600吨级）、美国核动力潜艇“里根”号（10.3万吨级）及“本福德”号宙斯盾导弹驱逐舰（6900吨级）参加演习，日本海上自卫队派出了第四艘金刚级宙斯盾驱逐舰“鸟海”号（7500吨级）。韩美日模拟北韩进行弹道导弹挑衅的情况，通过分享目标信息实施了侧重于熟练掌握探测、追踪、拦截程序的演习。联合参谋本部表示，通过此次海上演习，将进一步巩固可应对北韩导弹挑衅的作战执行能力和态势。“里根”号航母战斗群9月23日进入釜山基地，9月26日-29日参加韩美联合海上军演，9月30日参加韩美日反潜作战演习后前往日本海域。本月4日北韩发射中程弹道导弹并飞行4500公里后，“里根”号在第二天返航，再次进入东海。北韩在9月25日即韩美联合军演的前一天、9月28日-29日联合军演期间和10月1日韩国“国军之日”分别发射了短程弹道导弹。北韩10月4日发射中程弹道导弹后，6日上午又发射了2枚不同种类的短程弹道导弹，以显示其实战部署武器运作能力。