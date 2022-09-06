韩政府组织改组方案公布 废除女性家族部、新设海外同胞厅

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韩国国际广播电台报道：韩国政府敲定了包括废除女性家族部、升级国家报勋处、新设海外同胞厅等内容的政府组织改组方案。行政安全部长官李祥敏6日下午2时在政府首尔办公楼召开记者会，正式公布上述方案。根据该方案，女性家族部将被废除，取而代之将在保健福祉部下设“人口家庭两性平等本部”，继续负责青少年、家庭、两性平等、增进权益等工作。人口家庭两性平等本部长的级别与产业通商资源部通商交涉本部长相同，介于长官和次官之间。此外，负责女性就业事务的职能将转移至雇佣劳动部。外交部下属国家报勋处将升级为国家报勋部，外交部还将新设海外同胞厅。李祥敏表示，国家报勋处升级为国家报勋部后，国家报勋部长官的职能和权限将得到强化。外交部负责海外同胞政策的职能和海外同胞财团的项目职能将得到整合，在外交部下新设海外同胞厅将可确保732万海外同胞能够在海外便利生活。此次方案未包括与“太空航空厅”有关的内容。对此，李相敏表示，为反映该机构作为专家型组织的特点，将在年内制定设立方案并据此另行立法，推动设立太空航空厅。此外，政府将在经社会各界的广泛讨论和听取意见后，于年内确定设立出入境移民管理厅（暂定名）的合理方案并予以推进。政府表示，将努力推动包括上述改组内容在内的《政府组织法》修正案在本次定期国会会议期间获得通过。若政府方案得以实现，政府组织将由18部、4处、18厅、6委员会改为18部、3处、19厅、6委员会。女性家族部长官职务将被废除，并新增国家报勋部长官职务，国务委员人数将维持18人不变。在野党共同民主党赞成升级国家报勋处和新设海外同胞厅，但对废除女性家族部表示担忧。政府方案能否获国会通过尚不明朗。