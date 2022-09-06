尹锡悦与岸田文雄6日通话 一致认为应加强安全合作

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦6日与日本首相岸田文雄通电话，就加强安全合作应对北韩连续发射弹道导弹达成了共识。这是两位首脑9月21日在美国纽约以参加联合国大会为契机举行首次双边首脑会谈后，时隔约两周再次强调应加强合作共同应对北韩核威胁。韩国总统室通过书面简报表示，尹锡悦总统6日下午5时35分至6时与岸田文雄首相就近期北韩发射弹道导弹问题进行了通话，通话持续了25分钟。韩日首脑强烈谴责北韩发射弹道导弹是严重和重大的挑衅行为，并就两国开展合作严正应对北韩挑衅达成了共识。双方共同认为应向北韩明确释放“挑衅必将付出代价”的信息。为此，韩美日开展安全合作，并与包括联合国安理会在内的国际社会保持团结至关重要。总统室表示，两位首脑还指出，包括纽约会谈在内，两国关系呈积极改善势头，商定继续开展外交努力，就包括安全问题在内的各项悬案随时、开诚布公地进行沟通。岸田文雄6日晚在首相官邸向记者介绍了与尹锡悦的通话情况。岸田文雄表示，双方确认了日美同盟、韩美同盟的威慑力和应对力的重要性以及日韩美开展安全合作的重要性。双方一致认为，为实现北韩无核化，须遵守联合国安理会决议。同时，为在安理会进一步采取应对措施，日韩两国以及日韩美三国有必要展开合作。岸田文雄在回答“是否就北韩核试验问题进行了讨论”的提问时表示，虽然并未讨论相关议题，但将持续关注北韩的追加挑衅动向。岸田文雄还表示，与尹锡悦总统就双边悬案进行了简短交谈。岸田文雄强调，应继续努力推动日韩关系面向未来发展。为此，两国通过各种渠道进行沟通极为重要。据了解，此次通话应日方邀请进行。