美国务院：已做好准备进一步对北韩采取措施

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：针对北韩连续进行导弹挑衅，美国国务院表示，正密切关注北韩动向，已做好准备进一步对北韩采取措施。美国国务院首席副发言人帕特尔当地时间6日在记者会上谴责北韩前一天发射两种不同类型的短程弹道导弹，称北韩此次发射和之前进行的发射对周边国家和国际社会构成直接威胁。帕特尔说，美方拥有众多制裁手段和其他方法让北韩政权对自己的行为负责，正密切关注北韩动向，已做好准备进一步对北韩采取措施。不过帕特尔也强调，美国仍坚持无条件与北韩对话的原有立场，并敦促北韩重返对话。美国国防部发言人帕特里克·赖德当地时间6日在记者会上表示，为应对北韩连续进行导弹挑衅，“罗纳德·里根”号航母与韩国和日本驱逐舰一道在东海海域进行了弹道导弹防御演习，这并非美国首次在韩半岛地区参加演习，也不是第一次参加两国和三国演习。赖德强调，美国与韩国和日本保持着悠久的防卫关系。此次防御演习的重点在于如何进行自我防卫和遏制北韩。与北韩的挑衅行为不同的是，美韩日三国的演习并不对地区构成威胁。赖德表示，演习明确释放出美韩日团结一致的信息，提高了各军的相互运作性，并向挑战地区稳定的势力展现了美韩日三边关系的强大力量。今后美国将继续与同盟和伙伴国紧密协商，已做好准备彻底应对北韩的任何挑衅。美方将为维护自由、开放的印度太平洋以及该地区的和平与稳定竭尽全力。