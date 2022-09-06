韩总统室：正研讨北韩核试验时废除《9.19军事协议》

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韩国国际广播电台报道：韩国总统室正在研讨若北韩强行进行第七次核试验，将废除《9.19南北军事协议》的方案。尹锡悦总统7日表示，目前正有条不紊地拟定北韩进行核试验时的应对方案，但难以提前对外透露方案内容。对此，总统室有关人士表示，考虑到近期的情况，不排除废除《9.19军事协议》的可能性。国防部长官此前也表示《9.19军事协议》的实效性存疑。其他总统室有关人员也称，国防部长官已表示若北韩进行核试验，有必要重新研讨《9.19军事协议》，不过总统室难以对此正式表态。国防部长官李钟燮4日在国会国政监查中就废除《9.19军事协议》的说法表示，北韩不遵守协议事项，我们也没有必要遵守，将视北韩的挑衅程度，对《9.19军事协议》的实效性进行研讨。《9.19军事协议》是2018年9月19日时任总统文在寅和北韩国务委员长金正恩在平壤首脑会谈时期签署的军事领域协议，内容包括在地面、海上和空中设置缓冲区，停止一切敌对行为，采取各种措施防止发生偶发性武力冲突。然而，北韩爆破了南北共同联络事务所，并连续发射弹道导弹等持续进行挑衅，韩国方面以执政党为主主张《9.19军事协议》已失去实效性。但到目前为止，政府并未正式否认该协议。