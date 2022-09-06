韩8月经常项目收支逆差30.5亿美元 时隔四个月转为逆差

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韩国国际广播电台报道：由于原材料等的进口价格上升，商品收支逆差加大，8月韩国经常项目收支时隔四个月再次转为逆差。韩国银行7日发布的国际收支临时统计资料显示，8月韩国经常项目收支较去年同月74.4亿美元顺差减少104.9亿美元，出现30.5亿美元逆差。2020年5月至今年3月，韩国经常项目收支连续23个月保持顺差，但4月随着进口额猛增再加上海外分红，转为逆差。5月虽然再次转为顺差，但此次时隔四个月再次打破顺差基调。此前4月，受年末结算法人的外国投资者分红导致分红收入收支逆差约为40亿美元影响，韩国经常项目收支出现了逆差。但8月分红收入收支实现顺差，导致经常项目收支出现逆差的主要原因是商品收支出现大规模逆差。8月商品收支同比减少104.8亿美元，出现44.5亿美元逆差，继7月出现14.3亿美元逆差后，连续两个月出现逆差。出口额以石油制品等为主增加41亿美元，但进口额增幅为145.8亿美元，约为出口额的四倍。以8月通关数据为准，原材料进口额同比增加36.1%。其中，煤炭进口额增幅为132.3%、天然气为117.1%、原油为73.5%。半导体等生产资料进口额增加16.4%，轿车和谷物等消费品进口额增加28.2%。8月，服务收支同比减少16.2亿美元，出现7.7亿美元逆差。货运收支虽然维持了顺差基调，但顺差规模同比减少1.1亿美元。