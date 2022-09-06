韩央行行长：国际货币基金组织无人认为韩外汇储备额少

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韩国国际广播电台报道：韩国央行韩国银行行长李昌镛表示，国际货币基金组织（IMF）内部没有人认为韩国的外汇储备额少。李昌镛7日在国会企划财政委员会对韩国银行进行的国政监查中回答了有关“以国际货币基金组织建议的外汇储备额基准来看，韩国的情况如何”的质询，并作出了上述表示。李昌镛说，韩国目前略低于100%，国际货币基金组织的基准为80%-150%，不过这一基准以新兴国家为对象。国际货币基金组织对一个国家的出口额、市面货币量、流动外债等进行加权平均后将合算金额假设为适当外汇储备额，根据经济规模等处于基准的80%-150%的范围内意味着外汇储备规模不存在问题。去年韩国实际外汇储备额为国际货币基金组织基准的99%水平。在谈到为稳定汇率而推进与美国签署货币互换协议的经过时，李昌镛表示，由于是否签署韩美货币互换协议最终将取决于美联储，因此目前正与美联储互换各种信息并进行讨论。韩美货币互换协议的前提条件是全球美元流动性出现萎缩。李昌镛在谈到韩美签署货币互换协议的效果时表示，这将有助于稳定经济主体的心理。但在美元持续走强的情况下，难以将其视为可长期稳定汇率的措施，还需要考虑其他因素，仅靠韩美货币互换协议难以解决所有的问题。