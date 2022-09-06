韩美日北核问题代表通话 称将更努力阻止北韩窃取加密货币

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韩国国际广播电台报道：韩国、美国和日本为彻底消除北韩的核开发念头，于7日商定将加倍努力阻止北韩通过窃取加密货币等筹措核导开发资金。三国还商定将加强国际合作，遏止北韩通过非法海上转运等逃避制裁。韩国外交部表示，韩美日三国负责北韩核问题的首席代表7日下午进行了电话协商，商定加倍努力，彻底消除北韩进行核武开发的念头，并作出了上述表示。外交部表示，韩半岛和平交涉本部长金健与美国对北韩政策特别代表金成和日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕进行了通话，强烈谴责北韩不顾国际社会敦促其停止挑衅和重返对话的呼声，在最近两周期间发射了10枚弹道导弹，加剧紧张氛围。韩美日谴责北韩连续发射弹道导弹明确违反多项联合国安理会决议，称不会对北韩企图将挑衅日常化的行为坐视不管。三国还指出，安理会不应对北韩持续进行核开发、威胁国际社会的严重情况保持沉默，应团结一致应对北韩挑衅。三国北韩核问题首席代表敦促安理会展开联合应对是由于尽管北韩近期连续进行挑衅，但安理会未能予以适当应对以阻止目前的情况继续。有声音指出，安理会并未发挥应有的作用。安理会为讨论北韩发射中程弹道导弹问题于当地时间5日召开了公开简报会，但未能发布谴责声明等，会议无果而终。美国等大部分理事国在公开简报会中敦促坚决应对北韩的连续挑衅行为，但中国和俄罗斯提及美国和同盟国近期举行军事演习，将责任推卸给美国，西方国家和中俄分歧严重。