北韩9日向东海发射2枚弹道导弹 韩国安会强烈谴责

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韩国国际广播电台报道：北韩9日凌晨向东海发射2枚短程弹道导弹(SRBM)。这是北韩在劳动党成立77周年(10日)前一天的深夜进行挑衅，或是对美国“里根”号核动力航母参加联合海上军演进行的武力示威。据韩国联合参谋本部透露，韩国军方9日凌晨1时48分许至1时58分许捕捉到北韩在江原道文川一带朝向东海海域发射2枚短程弹道导弹。导弹飞行距离约350公里、射高约为90公里、速度约为5马赫，韩美情报当局正对具体参数进行分析。从飞行距离和射高等参数来看，北韩当天发射的导弹和其此前发射的超大型火箭炮“KN-25”相似。本次导弹的发射地点江原道文川为北韩海军基地所在地，2020年4月北韩曾在此地发射短程巡航导弹。据分析，北韩选择多种发射时间和地点进行导弹发射是为了炫耀其拥有针对不同打击目标的发射能力。北韩今年首次在深夜时间段发射导弹，备受关注。北韩9月25日至10月9日的半个月期间共7次发射弹道导弹。9月25日从平安北道泰川一带发射1枚短程弹道导弹，9月28日从平壤顺安一带发射2枚短程弹道导弹，29日从平安南道顺川一带发射2枚短程弹道导弹，10月1日从平壤顺安一带发射2枚短程弹道导弹，6日从平壤三石一带发射2枚短程弹道导弹，4日发射中程弹道导弹(IRBM)，飞行距离为4500公里。今年以来，北韩共23次发射弹道导弹、2次发射巡航导弹。此次是尹锡悦政府成立以来，北韩第11次发射导弹。北韩9日发射弹道导弹后，韩国紧急召开国家安全保障会议(NSC)。会议强烈谴责北韩的发射行为称，这是明显违反联合国安理会决议、也是加剧韩半岛及地区局势紧张的行为，敦促北韩遵守国际规则。会议还警告称，北韩接连不断的挑衅行为将进一步加深国际社会对北韩的孤立、对北制裁以及北韩自身的民生崩溃，反而使其体制更加不稳定。会议还表示，韩军已确保万全的应对态势，将通过韩美联合军演和韩美日安全合作进一步加强对北遏制力及联合防卫态势。