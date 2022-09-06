美回应金正恩主张无对话必要：仍致力于外交方式解决问题

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韩国国际广播电台报道：美国政府当地时间10日谴责北韩接连进行弹道导弹挑衅，并就北韩国务委员长金正恩否定对话的必要性表示，美国仍致力于通过外交方式解决问题。美国国务院发言人当天回答媒体有关“对北韩主张强化核战斗武力并否定对话，美国政府有何立场”的提问时作出了上述表示。美国国务院发言人指出，美国谴责北韩9日发射弹道导弹，北韩此次发射和本月其他发射行为均违反了联合国安理会的多项决议，对北韩的邻国和国际社会构成威胁。该发言人还表示，北韩持续试射导弹是非法行为，造成地区和国际社会局势动荡，美国对此表示谴责。在北韩劳动党建党77周年的前一天9日，北韩在江原道文川向东海海域发射了2枚短程弹道导弹（SRBM）。此前，北韩本月4日发射了1枚疑似“火星-12型”的中程弹道导弹（IRBM），该导弹飞过日本上空后落入太平洋。从9月25日起的半个月期间，北韩共强行进行七次弹道导弹挑衅。据朝中社10日报道，国务委员长金正恩9月25日至10月9日指导军队战术核运作部队、远程炮兵部队和空军飞行队训练，并提及强化核战斗武力称，“我们没有需要与敌人对话的内容，也不认为有那种必要。”美国国务院发言人表示，美国正对北韩近期发射严重威胁日本国民安全的中程弹道导弹的具体性质进行评估。该发言人还说，美国将继续致力于通过外交方式解决北韩问题，敦促北韩参与对话。美国对韩国和日本的防御承诺坚定不移。