韩女性家族部长官：女性家族部废除后女性政策将得到加强

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国女性家族部长官金贤淑再次强调，即使废除女性家族部，女性家族部的所有职能也不会缩小或倒退，将得到维系，并强调将推动男性和女性都能平等的两性平等政策。金贤淑10日下午在政府首尔办公楼召开的女性界意见征求恳谈会中表示，女性家族部的政策与保健福祉和雇佣劳动政策相连接，将使相关政策进一步扩大和加强。目前有必要与政策现场和专家共同凝聚智慧，以更有效地运行今后所有的政策和工作。金贤淑还强调，女性政策应向着推动男性和女性都能实现平等的两性平等政策模式转换。若执着于维系女性家族部这一小组织形态和当前覆盖面较小的政策，将无法推进有关家庭、青少年、照顾政策以及根据家庭成员生平周期而实施的综合政策。金贤淑表示，女性界对将支援暴力受害者的权益增进政策移交法务部负责深表担忧，在此次拟定政府组织改组案的过程中，女性界主张的“受害者中心主义原则”得到了综合反映。韩国女性团体协议会会长、韩国女性选民联盟会长、韩国女性经济人协会会长、IT女性企业人协会会长、韩国女性风险企业协会会长、单亲家庭爱心会会长、韩国秘书事务协会会长等出席当天的恳谈会。但一直反对废除女性家族部的韩国女性团体联合等未与会。女性家族部在恳谈会结束后表示，当天的恳谈会与会者整体上对此次政府组织改组案反响积极。