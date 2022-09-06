韩总统室认为北韩有可能进行局部挑衅

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韩国国际广播电台报道：韩国总统室认为北韩的武力挑衅范围将不仅限于试射弹道导弹和进行第七次核试验，还有可能进行使用常规武器的局部挑衅，正对此做应对准备。总统室高层人士11日在与韩联社的通话中表示，除了发射洲际弹道导弹、进行核试验，政府认为北韩还有可能进行声东击西式的其他类型挑衅。这名人士强调，从北韩过去的行动来看，在意料之外的地区、地点和时间进行挑衅的情况很多，对此必须检查应对态势，实际上也已具备这样的应对态势。其他高层人士也在通话中表示，无法排除北韩进行常规武器挑衅的可能性。最近，总统室内外不断流露出对北韩进行局部挑衅的担忧。北韩本月6日出动8架战斗机、4架轰炸机进行了编队飞行和空对地射击演习。8日又投入150余架战斗机展开大规模空中攻击综合演习。目前总统室负责安全事务的部门计划一旦发生局部性冲突，将以压倒性的战力遏制北韩的挑衅，切实保护国民的生命和财产安全。应对措施将以“先行动、后报告”为原则，在现场即刻予以应对。国家安全保障会议本月6日在紧急常任委员会会议后公布的声明中强调，决定对包括局部挑衅在内的所有形态挑衅的可能性予以严密应对。尹锡悦总统当天在上班路上的门前简会中也重申了有力应对北韩挑衅的基调。总统室有关高层人士在通话中指出，北韩的挑衅只会加剧其自身的困难。