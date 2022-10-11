韩监查院国政监查仅持续9分钟 朝野展开激烈攻防

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韩国国际广播电台报道：韩国国会法制司法委员会对监查院的国政监查开始9分钟后便不欢而散。委员会11日上午10时10分许启动对监查院的国政监查。然而朝野围绕是在监查院院长崔载海做证人宣誓后立刻启动议事进行发言，还是在听取工作报告后启动议事进行发言争执不休，导致监查工作开始9分钟后便告中断。经朝野干事协商，监查工作在20余分钟后重启。共同民主党要求总统室国政企划首席秘书李官燮出席监查，但国民力量党表示反对。法制司法委员会共同民主党干事奇东旻指出，由于监查院秘书长柳炳浩的专横，令人无法不认为所有监查委员实际上已有名无实。奇东旻反复要求所有监查委员和李官燮出席国政监查。奇东旻还就监查院提交的资料表示，有媒体报道称执政党议员收到了90%的资料，但共同民主党甚至有议员没有收到任何资料，监查院还拒绝提交包含敏感内容的资料。共同民主党议员李诞熙指出，过去曾有监查委员出席国政监查并接受质询的先例。此次国政监查的核心争议点是越过监查委员，只听秘书长单方面的说法而不听监查委员方面的说法是不公平的。对此，法制司法委员会国民力量党干事郑点植明确表示反对，他指出，监查委员是协商机制的成员，若国政监查对他们的决策过程提问，将影响今后他们在监查委员会的自由决策。郑点植还表示，李官燮是否出席属于国会运营委员会的权限，而监查院仅向执政党议员提交资料的报道毫无根据。国民力量党议员赵修真表示，关于监查委员会做出决定后进行变更的规定从2015年起有所改动，交由秘书处负责。在野党因声称西海公务员被杀事件的监查未经过合法程序的媒体报道而提出质疑，这是盲目地相信错误的报道内容。另外，监查院院长崔载海、秘书长柳炳浩均反对监查委员出席国政监查。崔载海表示，监查委员在国政监查中就本人处理的内容进行问答并不妥当，有可能影响委员在监查委员会上的自由发言。柳炳浩则多次对共同民主党议员朴范界提出的监查委员出席要求表示反对。