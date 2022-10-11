韩电动车注册量近30万辆 大企业和中小企业逐鹿充电市场

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韩国国际广播电台报道：韩国电动汽车注册数量已接近30万辆，电动车充电市场也迅速扩大。该市场此前由拥有技术实力的中小企业开拓，不过最近大企业凭借雄厚的资本纷纷涌入，有意见指出，亟需出台针对中小企业的保护政策。在一栋建筑物的地下停车场中设置有40多个电动车充电桩，但却无需另行增设供电设备。这一技术源自一家中小企业，通过实时把握建筑物的用电量，利用富余电力为充电桩供电。最近这家企业的客户逐渐增多，但公司却开始担忧由于品牌知名度不及大企业，有可能会对进一步开拓市场构成障碍。另一家中小企业研发出了可随时随地充电的移动式充电器，公司负责人却表示，营业成本增长了十倍之多，立足之地却逐渐缩小。不少在大企业未涉足之前使用自家产品的客户现在逐步转向了与大企业有关的公司。电动车充电桩的市场进入壁垒低、增长潜力大，是备受中小企业关注的新市场。数据显示，该市场的商家数量在七个月间增多将近30%。大企业也在加快进军步伐。LG电子收购了充电设备制造企业，韩华Q CELLS也投身市场。现代汽车更是开设了超高速充电站，并通过注册用户打折等方式扩大影响力。四年前，电动车充电市场上的大企业仅有16家，目前已增至将近3倍。有意见指出，资本雄厚的大企业进入市场后，中小企业的立足之地逐渐缩小，有必要出台针对后者的保护措施，例如通过公共机构委托运营充电站等方式，给予中小企业更多的机会。