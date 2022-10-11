韩日在首尔讨论被强征劳工赔偿问题解决方案

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韩国国际广播电台报道：11日上午，韩国外交部亚洲太平洋局长李相烈和日本外务省亚洲大洋洲局长船越健裕在位于首尔钟路区的外交部办公楼举行局长级别磋商，着重讨论了两国关系的最大悬案——被强征劳工赔偿问题。韩方向日方详细说明了此前四次民官协议会上提出的事项。韩方尤其强调了受害者与被告企业间的直接谈判、日本被告企业参与赔偿金筹款、日本企业谢罪等事项，并指出日方亟需对这些问题予以有诚意的回应。韩方还强调，被强征劳工赔偿是在韩国司法系统内部发生的问题，应在内部得到解决。据了解，日方对此表示赞同。有分析认为，这意味着韩方建议通过“并存的债务承担”来寻求解决该问题。“并存的债务承担”是指保存被强征劳工问题债务人的债务，不过由第三方来收购该债务，该方法无需经过受害者的同意。外交部有关人士当天与记者见面时表示，两国在良好的进展方向下就多项问题进行了充实的磋商。不过对解决方法是否取得进展的提问，这名有关人士仅表示，双方正在进行有诚意的磋商。这名人士还表示，并未对拿出解决方案的时间设限，将充分听取受害者和国内各界的意见，保持紧张感、继续努力加快推动两国间的磋商和沟通。日本外务省在新闻资料中表示，双方商定继续进行外交部门间的沟通，以推动问题的解决，使日韩关系回归正轨并取得进一步发展。今年8月26日，韩日两国曾在东京举行局长级别磋商。韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄9月在纽约会晤时曾对解决问题、改善两国关系的必要性达成共识，并要求两国外交部门提速对话。双方还在当天的磋商中就在北韩核威胁升级的情况下加强安全合作的方案交换了意见。外交部有关人士表示，双方对近期韩半岛的严峻局势交换了看法，并就加强韩日、韩美日合作的必要性取得了共识。兼任日本北韩核问题首席代表的船越健裕12日上午将与外交部韩半岛和平交涉本部长金健举行韩日北韩核问题首席代表磋商。