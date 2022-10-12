美白宫：拜登承诺对韩提供包括核武在内所有范围的延伸威慑

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韩国国际广播电台报道：有关美国在韩国重新部署战术核武器在韩国国内引发争议一事，美国政府并未具体予以回应，但重申仍坚持韩半岛无核化及通过外交方式解决问题等原则。美国政府同时强调，拜登总统已承诺将向韩国提供包括核武器、常规武器和导弹在内的所有范围的延伸威慑。白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比当地时间11日就美国在韩国重新部署战术核武器引发争议问题表示，韩国对美韩同盟相关问题的立场和想法应向韩方询问。柯比当天在视频记者会上回答“韩国政府是否邀请美国在韩部署战术核武器”的提问时作出了上述表示。柯比还称，美方的目标是实现韩半岛完全、可验证的无核化。据分析，美方可能考虑到相关问题属于敏感的外交问题，因而避免直接作答。柯比称，美国仍相信可通过外交方式解决问题。美方已向北韩表示，愿无条件与北韩国务委员长金正恩会面，就无核化问题进行协商，但金正恩未予以回应。柯比还谴责金正恩继续发动挑衅并发射导弹，执着于满足其核武野心，使韩半岛紧张局势进一步升级。美国国务院发言人普赖斯也表示，有关韩国的问题应向韩国政府询问。但想强调的是，美国对包括韩国在内的同盟的安全承诺坚定不移，美国将同盟安全置于优先位置。