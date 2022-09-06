韩调查显示：新冠导致两成婴幼儿语言发育迟缓

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：受新冠疫情影响，人们长期佩戴口罩，有声音担忧婴幼儿的语言发育可能会出现迟缓。据调查，实际上，有两成婴幼儿出现了语言发育迟缓或需要保持警惕的情况。36个月大的孩子握住妈妈的手走入了检查室。在新冠疫情扩散的两年期间，母亲担心孩子是否健康成长。住在京畿道城南市的朴在恩（音译）表示，孩子开始上托儿所的时期正是要开口说话的时候，但由于新冠疫情扩散，在托儿所一整天都要戴口罩。城南市3月起对未满42个月的800余名婴幼儿的发育情况分五项内容进行了检查。结果显示，在语言能力方面，19%的婴幼儿被认为需警惕或已出现发育迟缓。在运动和适应行动方面，也有11%的婴幼儿需进一步观察或接受治疗。城南市育儿综合支援中心长徐元庆（音译）表示，由于社会长期隔离，除父母之外，孩子们缺乏与其他成人或同龄人进行语言沟通的机会。外出活动的机会也不多，身体方面的肌肉运动不足。这是韩国首次对疫情下佩戴口罩和社会隔离对婴幼儿发育影响进行调查。乙支大学儿童学教授洪恩珠（音译）表示，应在全国范围内对婴幼儿发育情况进行检查，以尽早发现有关情况并尽早拟定对策进行干预治疗。城南市决定再对600名左右的婴幼儿进行检查，并对疫情期间出生长大的婴幼儿健康成长提供政策支援。