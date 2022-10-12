20余名俄罗斯人搭乘三艘游艇进入浦项港口 疑为逃避俄动员令

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：本月初在东海海上发现了俄罗斯的三艘游艇，这些游艇被移送到浦项。大体上的情况是，20余名俄罗斯人拟通过东海进入韩国但被拒绝入境。其中除一人之外均为男性，大部分是20-30多岁的年轻人。这里是庆北浦项市的东滨港（音译），港口内停泊了数十艘渔船，其中有一艘是游艇。乘坐游艇的两名俄罗斯男性未获准入境，2日起在此处解决食宿问题。俄罗斯船员表示，因为天气不好，所以我们在此等候。请你离开好吗？不要到船上来。在未获准不能进入且各处设有监控的浦项新港也有两艘悬挂俄罗斯旗帜的小型游艇停泊。游艇上的船员在那里忙里忙外地整修船只，17吨级的游艇上乘坐了10名俄罗斯人，3.8吨级的另外一艘游艇上乘坐了4名俄罗斯人，他们大部分是20-30多岁的年轻男性。浦项海洋水产厅有关人士表示，从来没有发生过这种事，国际游艇进入浦项新港实属罕见，20年以来从未发生过。三艘游艇均于本月初进入韩国海域，乘船人员中除二人之外，均不准入境。俄罗斯发布动员令后，乘坐游艇前来韩国但被禁止入境的俄罗斯人共计21人。浦项海警有关人士表示，虽然是由于俄罗斯方面的动员令而不予批准，但一艘游艇上有10人，出入境管理机构方面对船上人员的身份表示怀疑并禁止他们入境。法务部出入境管理机构有关人士在接受KBS电话采访时表示，无法断定他们是否是为躲避动员令而前来韩国。由于国际局势动荡不安，当局只能批准入境目的明确的人入境。也有人担心类似的事例会接连发生。国会农林畜产食品海洋水产委员会委员安浩永表示，从这一事例来看，如果越来越多的人逃离俄罗斯，韩国很可能会成为他们的“中转站”，考虑到外交和人权等问题，急需拟定具体的应对方案。浦项海洋水产厅表示，今后将不允许俄罗斯游艇入港。