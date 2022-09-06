北韩12日试射2枚远程巡航导弹 金正恩强调加强发展核武力

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韩国国际广播电台报道：据《劳动新闻》13日报道，北韩国务委员长金正恩12日现场指导战术核运作部队的远程战略巡航导弹试射。报道称，此次试射旨在提高作战部署在战术核运作部队的远程战略巡航导弹的战斗性能和力量，再次检验作战运作体系的总体可信性和技术稳定性。报道表示，2枚远程战略巡航导弹沿设定在西海上空的椭圆形、8字形轨道飞行约170分钟，命中了位于2000公里外的界线目标。金正恩在现场指导中指出，不断加强国防力量是为了守护国家的尊严、自主权和生存权，是不能让步的斗争基调，应集中全力，持续不断加快加强发展国家核战斗武力。报道称，金正恩表示，此次试射检验了核战斗武力严密的实战准备态势，可通过任意一种武器系统实施无条件、强有力的反击，一举压制敌人。金正恩还高度评价核战斗武力的迅速反应能力。金正恩强调，这次响起的导弹爆炸声再次向敌人发出了明确警告，实践检验并鲜明展示了我方战争遏制力的绝对可信性和战斗力。金正恩表示，应继续扩大核战略武力的运用空间，确保可果断遏制随时到来的任何严重军事危机和战争危机，完全掌握主导权。韩国军方表示，实时掌握了有关情况，韩美正合作维持应对态势。军方还表示，一般情况下，巡航导弹发射情况并不进行公开，因此此次未向媒体进行通报。