韩国务总理同乌拉圭总统会晤 商定尽早重启韩-南方共同市场贸易协定谈判

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韩国国际广播电台报道：韩国和乌拉圭政府就加快韩国与南美最大规模经济共同体“南方共同市场”（MERCOSUR）间贸易协定的谈判达成共识。当地时间12日，正对智利、乌拉圭、阿根廷三国进行访问的韩国国务总理韩德洙在乌拉圭首都蒙得维的亚总统府同乌拉圭总统路易斯·拉卡列·波乌举行了约45分钟的会谈。这是韩国领导人时隔11年再次访问乌拉圭。韩德洙随后还同乌拉圭外交部长弗朗西斯科·布斯蒂略等乌方政府官员会晤。韩德洙此行的目的是为韩国企业进一步打开中南美市场。外交部第一次官赵贤东在会谈后举行的记者会上表示，韩德洙总理呼吁乌拉圭为尽快重启并完成韩国-南方共同市场贸易协定谈判提供合作。乌拉圭方面表示，愿努力加快谈判。南方共同市场在乌拉圭、巴西、阿根廷、巴拉圭的主导下于1991年成立，成员国人口达2.9亿，占到中南美总人口的45%，国内生产总值为3.4万亿美元，占中南美总体的62%。乌拉圭是南方共同市场今年下半年的轮值主席国，也是韩国-南方共同市场贸易协定的协调国。韩国-南方共同市场贸易协定谈判自去年8月-9月的第七次谈判后再无进展。两国还就扩大在海洋、水产、港湾、国防、农业等领域的实质性合作形成了共识。韩国国立水产科学院和乌拉圭水产厅在韩德洙访乌之际签署了《推动可持续渔业的水产科学合作谅解备忘录》。韩德洙和拉卡列还一致同意尽快签署港湾合作谅解备忘录。蒙得维的亚港是韩国大部分远洋渔船在南大西洋的基地。另外，双方商定提高海洋安全合作水平。乌拉圭正在打击毒品运输活动，韩德洙呼吁乌拉圭关注韩国航空宇宙产业生产的高级教练机TA-50。外交部有关人士表示，乌拉圭为保障海洋安全，正计划进口飞机，若TA-50能够出口至该国，将可成为韩国军工产业打开中南美市场的桥头堡。两国还商定在不久后签署联合国维和活动谅解备忘录。此外，乌拉圭今年6月公布了环保氢能开发路线图，并希望与韩国展开技术合作，包括现代汽车氢能卡车的出口等。韩德洙还向拉卡列转达了尹锡悦总统的问候，并邀请其访问韩国。