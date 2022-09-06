美暂缓半导体设备对驻中国外企工厂出口限制 韩企谋求一年后对策

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韩国国际广播电台报道：美国政府颁布了实际上等同于禁止向中国半导体生产企业出口半导体设备的措施，不过对三星电子、SK海力士等外资企业的中国工厂则给予了一年豁免期。这暂时解决了韩国半导体企业的燃眉之急，但一年后应如何应对仍是一大课题。三星电子在中国西安建有NAND记忆芯片工厂，SK海力士分别在无锡、大连建有DRAM和NAND记忆芯片工厂，工厂的设备维修离不开美国半导体设备零部件和技术人员。目前美国政府禁止将美国产半导体设备出口至中国。由于大部分主要设备均为美国生产，每次出口都需要获得美国政府的批准，有可能需要耗费极长的时间。美国政府的豁免措施降低了个别审查导致的进口流程延迟等不确定性，从一定程度上是出于对三星电子、SK海力士在全球供应链中地位的考虑。三星电子未公布任何立场，SK海力士表示将与美国商务部保持紧密协商，努力确保中国工厂继续运行。不过豁免期仅为一年，一年后的情况仍难以预测。有分析指出，此次暂缓措施仅适用于工厂的保养维修，一年后会否延长尚不明朗。美国政府将继续就今后在何种程度上允许设备出口与韩国保持协商。专家指出，美国的举措旨在阻止在中国增设超精细工艺生产线，目前最好的结果是延长豁免期或缩小禁止出口产品的范围。政府表示，将积极参与不久后在美国进行的意见听取程序，并尽快启动韩美磋商机制，继续与美方协商。