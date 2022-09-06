联大通过谴责俄罗斯决议 143国赞成、中国和印度弃权

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韩国国际广播电台报道：联合国紧急特别大会通过了谴责俄罗斯企图非法吞并乌克兰领土的决议。虽然这项决议不具备法律约束力，但140余个国家投赞成票，对俄罗斯构成了巨大的外交压力。联合国紧急特别大会在纽约联合国总部举行。在第二天的会议上，谴责俄罗斯的决议以压倒性优势获得通过。表决结果显示，143国赞成、5国反对、35国弃权。决议指出，俄罗斯在顿涅茨克等乌克兰四个地区实施的居民投票是不具备国际法上效力的非法行为，不承认其吞并宣言。143个国家对决议投赞成票，俄罗斯、白俄罗斯、北韩、尼加拉瓜和叙利亚投反对票，中国、印度、越南、南非等35个国家弃权。联合国安理会9月30日曾尝试通过类似内容的决议，不过因常任理事国俄罗斯的反对而告吹。在投票前，发起此次决议的美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德强烈谴责俄罗斯对乌克兰领土的吞并宣言。她表示，联合国不会容忍俄罗斯的非法吞并企图，用武力抢夺邻国土地的行为无法被容忍，我们将进行抗争。联大决议须获得三分之二以上出席国家的赞成方能获通过，与安理会决议不同的是，联大决议不具备法律约束力。不过由于决议体现了全体成员国的意见，仍能加强对俄罗斯的外交施压。美国等西方国家曾担心因战争遭受经济困难的低收入和发展中国家投弃权票导致决议有可能无法获通过。不过10日上午俄罗斯对乌克兰实施导弹攻击，对俄罗斯的批评看法在各成员国之间扩散。