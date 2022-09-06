韩新增26957例新冠病例 辉瑞二价疫苗运抵韩国

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韩国国际广播电台报道：据韩国中央防疫对策本部消息，以13日0时为准，韩国新增26957例新冠确诊病例，其中本地感染病例为26886例、境外输入病例为71例。这较前一天减少3000余例、较一周前减少1600余例。以周四为准，是今年7月7日（18494例）以来同期的最低值。正在接受住院治疗的危重病例为266例，较前一天增加3例，连续两天维持在200多例。死亡者新增25人，累计死亡28748人、累计死亡率为0.11%。在危重病例中，60岁及以上患者为228人，占比85.7%。新增死亡者中，60岁及以上患者为23人，占比92.0%。目前，全国共有6068张新冠治疗病床，危重患者病床启用率为17.4%、准重症患者病床启用率为22.4%、中等症患者病床启用率为11.0%、生活治疗中心启用率为6.0%。另外，辉瑞二价新冠疫苗13日运抵韩国。新冠预防接种应对促进团表示，可预防奥密克戎变异毒株BA.1的辉瑞二价疫苗于当天下午3时40分运抵韩国，数量为78万剂。辉瑞二价疫苗可应对新冠病毒原始毒株和BA.1变异毒株。三期临床试验结果显示，该疫苗生成的奥密克戎中和抗体为现有疫苗的1.56倍。新冠预防接种应对促进团将经专家咨询和预防接种专业委员会审议后，将辉瑞二价疫苗用于冬季补充接种。