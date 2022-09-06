北韩发射一枚弹道导弹 炮兵射击170余发

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韩国国际广播电台报道：北韩出动10余架军机在“战术行动线”以南示威性飞行之后，又发射了弹道导弹。联合参谋本部表示，已捕捉到14日凌晨1时49分许北韩在平壤顺安一带向东海海上发射了一枚短程弹道导弹。联合参谋本部表示，已探测到导弹射程为7百余公里，高度为50余公里，导弹速度约为6马赫。韩美情报当局正在精密分析具体参数。联合参谋本部表示，已捕捉到当天上午1时20分许至1时25分许北韩在黄海道向西海海上进行了130余发炮兵射击。当天上午2时57分许至3时7分许有在江原道向东海海上进行了40余发炮兵射击。联合参谋本部表示，炮弹坠落地点为《9.19军事协议》北方界线（NLL）以北东海和西海海上缓冲区内，并未观测到坠落于韩国领海。联合参谋本部议长金承谦与韩美联合司令部司令拉卡梅拉通过对北韩挑衅的合作会议共享情况，已确认在北韩连续威胁和挑衅的情况下，韩美联合防御态势更加牢固。联合参谋本部表示，北韩在东海和西海海上缓冲区内炮兵射击明确违反《9.19军事协议》，发射短程弹道导弹也违反联合国安理会的决议。北韩持续挑衅是危害韩半岛以及国际社会和平与稳定的行为，韩美对此严重警告，并强烈敦促即刻中断。韩军为应对北韩再次挑衅，在韩美紧密合作下追踪监视相关动向，并将维持确固的应对态势。包括此次发射在内，北韩进入今年后共发射24次弹道导弹和3次巡航导弹。