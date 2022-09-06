9月韩进口物价增长3.3% 时隔三个月转增

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韩国国际广播电台报道：受韩元兑美元汇率走高影响，进口产品换算成韩元价格水平时隔三个月回升。据韩国银行14日发布的进出口物价指数统计资料显示，9月进出口物价指数(韩元基准初估值、2015年基准100)为154.38，较8月增长3.3%，较去年9月增长24.1%。7月和8月进口物价连续两个月下滑，9月才转换为回升。以各项目来看，矿产品(3.3%)、农林水产品(4.0%)等上升，原材料环比上升3.4%。中间材料方面，煤炭和石油制品(-2.1%)下滑，但以化学制品(3.7%)和一次金属制品(3.7%)、以及电脑、电子及光学机器(5.4%)为主增长3.1%。韩国银行介绍说，尽管国际油价下滑，但受韩元对美元汇率走高影响，矿产品、电脑和电子以及光学机器等上涨，导致进口物价指数上升。以迪拜原油为准，9月国际油价每桶为90.95美元，较8月（96.63美元）下跌5.9%，但韩元兑美元平均汇率一个月之间上升5.5%。受韩元汇率影响，9月出口物价指数也较8月增长3.2%。以各项目来看，煤炭和石油制品下跌1.1%，但化学制品(3.9%)和电脑、电子和光学机器(3.4%),以及运输装备(5.4%)等有所上升。