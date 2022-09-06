北韩深夜接连发起挑衅 违反《9.19军事协议》

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韩国国际广播电台报道：13日晚10时30分许至14日0时20分，韩军捕捉到10余架北韩军机的航迹。北韩军机在“战术措施线”以南西部内陆地区接近《9.19军事协议》设定的禁飞区北部5公里附近后北上。北韩军机在东部内陆地区接近禁飞区北部7公里，在西海地区接近北方界线北部12公里。韩国空军表示，已紧急出击F-35A等空中战力，维持应对态势，启动了相应北韩军机飞行的应对措施。随后，北韩发射弹道导弹，持续进行挑衅。联合参谋本部表示，已探测到当天凌晨1时50分许北韩在平壤顺安一带向东海海上发射了一枚短程弹道导弹。导弹射程为700余公里，射高为50余公里，飞行速度为6马赫。发射导弹前后，北韩炮兵共计发射了170余发炮弹。上午1时20分许5分钟时间，北韩在黄海道马场洞（音）一带向西海海上发射了130余发炮弹。上午2时57分许10分钟时间，北韩在江原道旧邑里（音）一带向东海海上发射了40余发炮弹。北韩主张，13日南朝鲜军悍然进行了10多个小时的火炮射击，因此采取了军事应对措施。联合参谋本部对此表示，这是预先计划的美军火箭发射训练。北韩炮兵的炮弹落在《9.19军事协议》禁止射击的东海和西海海上缓冲区。联合参谋本部严重警告北韩炮兵射击和射导违反了《9.19军事协议》和联合国安理会的决议。