韩国务总理结束南美三国巡访 寻求加强关键矿物等经济合作

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韩国国际广播电台报道：韩国国务总理韩德洙当地时间16日结束对智利、乌拉圭、阿根廷三国的访问，启程回国。韩德洙途中经由美国亚特兰大，并前往韩华Q CELLS位于当地的太阳能模块工厂，听取了美国可再生能源扶持政策并参观了太阳能生产线。在为期九天的出访中，韩德洙同南美三国总统分别举行了会谈，就加强在关键矿物、农业、科学技术等领域的合作达成了协议。其中，矿物领域的合作旨在推动电池原材料进口地的多边化，以应对美国《通胀削减法案》。韩德洙11日在智利圣地亚哥同智利总统加夫列尔·博里奇举行会谈。会谈上，双方就将两国关系从全面合作伙伴关系提升为战略伙伴关系达成一致。韩国和智利于2004年建立全面合作伙伴关系。韩德洙还与博里奇签署了“可持续矿业和价值链合作”、“农业科学技术研究合作”、“韩国智利民主对话”三项谅解备忘录。两国还就年内重启韩国-智利自贸协定改善谈判达成协议。两国于2004年签署自贸协定，智利是韩国首个自贸协定签署对象国。韩德洙12日在乌拉圭首都蒙得维的亚同乌拉圭总统路易斯·拉卡列·波乌举行会谈。韩德洙呼吁乌拉圭为尽快重启并完成韩国-南方共同市场贸易协定谈判提供协助。南方共同市场在乌拉圭、巴西、阿根廷、巴拉圭的主导下于1991年成立，覆盖人口为2.9亿、占中南美总人口的45%，国内生产总值规模为3.4万亿美元、占中南美总国内生产总值的62%。两国还就扩大在海洋、水产、港湾、国防、农业等领域的实质性合作达成共识。韩德洙14日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯同阿根廷总统阿尔韦托·费尔南德斯会晤。费尔南德斯承诺将在锂等战略矿物领域为韩国企业积极提供支援。阿根廷的锂资源储量排名全球第三、产量排名全球第四。双方还就深化粮食安全合作达成协议。以去年为准，韩国玉米进口量的约40%、豆油进口量的约33%来自阿根廷。韩德洙同费尔南德斯就紧密推动两国检疫部门协商，以进口阿根廷巴塔哥尼亚牛肉达成协议。韩德洙还呼吁各国总统支持釜山申办2030年世博会。智利总统博里奇、乌拉圭总统拉卡列表示，将予以积极探讨。阿根廷总统费尔南德斯表示，将予以积极研究。韩德洙在经由地美国休斯敦、亚特兰大与当地侨胞、韩企负责人会面。