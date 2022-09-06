韩有关部门对板桥数据中心火灾现场展开第二轮鉴定

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韩国国际广播电台报道：15日，京畿道城南市SK C&C板桥园区发生火灾，韩国警方和有关部门17日对火灾现场展开了第二轮鉴定。京畿南部警察厅、国立科学搜查研究院、消防部门、电气安全公社的有关人员当天前往火灾现场进行鉴定。警察和消防部门在16日进行的第一轮鉴定中重点调查了起火点——A楼地下三层电气室。据推定，火灾是由电气室保管电池的五个搁板附近的电气因素所引起的。科学技术信息通信部17日和行政安全部等有关部门召开了放送通信灾难对策本部检查会议，SK C&C、Kakao、NAVER等发生故障企业的人士出席。科学技术信息通信部表示，截至17日上午6时，数据中心的电力供应已恢复95%。Kakao的大部分主要服务已重启，但Daum Kakao邮件、公共频道等部分服务仍无法正常使用。即时通讯软件Kakao Talk的图片、视频、文件发送功能存在速度缓慢的现象。NAVER的三大主要服务：购物、Serieson（OTT服务）、Papago（在线翻译）已完全恢复，但部分检索功能仍在修复。科学技术信息通信部正就加强Kakao、NAVER等电信增值运营商的服务稳定性义务和数据中心保护措施的方案进行讨论。另外，Kakao集团各公司股价17日开盘后大跌7%-8%。Kakao发布公告称，将在服务恢复正常后与SK C&C就损失赔偿问题进行磋商。