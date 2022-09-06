日本在联合国人权会议上就慰安妇问题重复两年前答复内容

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韩国国际广播电台报道：据《公民权利和政治权利国际公约》（CCPR，以下简称《公约》）委员会当地时间16日消息，日本于10月13日和14日在日内瓦接受了《公约》履行情况审议。当被问及在慰安妇受害者赔偿和正式道歉方面是否取得进展时，日本重复了两年前的答复内容。所有加入《公约》的成员国定期就本国人权有关法规制度运行、惩教设施、保护设施的人权情况是否符合联合国标准接受审议。在此次审议中，委员会还提出了关于慰安妇受害者赔偿和日本正式道歉的问题。对此，出席会议的日本外务省和文部科学省有关人士重复了2020年提交给委员会的答复内容。日方表示，慰安妇问题发生在1979年《公约》生效前，联合国提出该问题本身就不恰当。日方还表示，根据2015年12月韩日外长会议达成的协议，慰安妇问题已得到最终、不可逆的解决。日本政府根据协议向支援受害者的财团捐赠了第一轮10亿日元的资金。日方表示，日本政府向旨在恢复慰安妇受害者名誉和尊严、治愈心理创伤的项目提供了捐款，真相查明活动自上世纪90年代起得到了充分的进行。日方还表示，日本政府在成立亚洲女性基金、推进向慰安妇受害者赔罪的项目时已向受害者转交了首相署名的反省信函。前首相安倍晋三也曾表示，20世纪的战争导致众多女性的尊严和名誉遭到严重毁损，将牢记这段历史。委员会要求日本政府就解决慰安妇问题的进展情况进行说明，但日方的回答与两年前并无差异。