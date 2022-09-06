美国商会高级副总裁：有必要向韩国产电动汽车提供税制优惠

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韩国国际广播电台报道：美国商界最大规模的游说团体美国商会负责亚洲事务的高层人士表示，希望美国政府也向韩国产电动汽车提供《通胀削减法案》规定的税制优惠。美国商会亚洲区高级副总裁查尔斯·弗里曼当地时间13日在位于华盛顿的商会办事处与韩国特派记者举行恳谈会。弗里曼就《通胀削减法案》中规定仅向在北美组装的电动汽车提供税制优惠的条款表示，相信部分条款存在豁免的可能性，也希望如此。弗里曼指出，对利用供应链危机来加强国内保护主义的做法感到十分担忧，我们非常希望调整对包括韩国在内的友邦国家和同盟国造成影响的部分条款。弗里曼表示，美国正同时推进“加深与韩国的经济整合”、“加强美国的制造业和供应链”两大目标，但《通胀削减法案》对这两个目标的同时实现造成了困难。新的电动汽车税制优惠条款正是这两个目标冲突的案例，已向美国政府表达了这种担忧。弗里曼还就美国财政部正在准备的《通胀削减法案》的具体规定表示，施行规定的意义在于明确保障税制优惠条款不违背已有贸易协定或世贸组织的义务。根据专家的意见，将进口电动汽车排除在税制优惠对象之外显然不符合韩美自贸协定和世贸组织的规定。对于美国政府最近公布的针对中国的出口管制措施和正在推进的海外投资管制措施，弗里曼表示，这些举措存在着过度限制企业活动的危险。弗里曼就购买美国产品等美国优先主义政策表示，完全能够理解政府试图鼓励在美生产、筹措的原因，但关于国内生产比例的规定往往会演变为实施保护主义的借口。弗里曼还表示，希望美国与中国能够找到共识，两国政府很有必要共聚一堂，就两国经济关系的方向进行真诚对话。弗里曼为出席10月19日至20日在首尔举行的第34次韩美商界会议，将率领美国主要企业有关人士访韩。