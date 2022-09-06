美63%经济专家预计一年内出现经济衰退 韩央行关注非银行金融机构

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韩国国际广播电台报道：一项调查结果显示，大部分美国经济专家认为明年经济将陷入衰退。访美的韩国银行行长李昌镛表示，当前韩国经济并不属于危机情况，但正加强监督。美国《华尔街日报》面向66名经济专家实施的调查结果显示，63%的专家预计12个月内将出现经济衰退，这一比例高于三个月前。专家还预计，今年底美国基准利率的中间点将上升至4.267%。目前美国联邦基金利率目标区间为3.00%-3.25%，今年11月、12月美联储还将召开利率调整会议。美国最近连续三次加息0.75个百分点，但上周公布的消费者物价指数仍同比上涨8.2%，超出市场预期。尽管预测认为大幅加息将引发经济衰退，但美国总统拜登表示，美国经济依然稳健，对全球性的通胀现象则予以密切关注。韩国银行行长李昌镛为出席国际货币基金组织年度会议访问美国，他在记者恳谈会上指出，美国已明确表示，为稳定物价，在未来一段时间将继续维持高利率基调。若过于急切地停止这一基调，反而会造成更大的成本。李昌镛表示，韩国尚未发现危险信号，不过非常关注在不显眼的地方、尤其是非银行金融机构发生风险的可能性，正加强对这类机构的监督。李昌镛还指出，韩美货币互换协议虽然能够稳定心理，但并非包治百病的良药，目前并未予以考虑。