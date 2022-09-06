尹锡悦与国际奥委会主席和委员共进晚餐

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦与为出席第26届国家和地区奥林匹克委员会协会(ANOC)首尔大会而访韩的国际奥委会（IOC）主席托马斯·巴赫会面时表示，大韩民国政府也将助力通过体育为增进世界和平作出贡献的国际奥委会的各项努力。尹锡悦17日在龙山总统室与国际奥委会主席巴赫、国家和地区奥林匹克委员会协会代理主席罗宾·米切尔、国际奥委会道德委员会主席潘基文等人士共进晚餐，并作出了上述表示。尹锡悦在晚餐前致问候语时表示，在新冠大流行和国际纷争、所有人都面临困难的时期，对国际奥委会及国家和地区奥林匹克委员会协会通过体育实践和平与和解的奥林匹克精神以及为此作出的贡献和努力表示感谢。尹锡悦强调，通过举行1988年和2018年奥运会，大韩民国向全世界传达了和平、和谐与团结的信息，为保存和继承奥林匹克遗产、树立奥运会主办城市榜样作出了努力。大韩民国政府今后也将为成功举行2024年江原道冬季青年奥林匹克运动会不遗余力，此次大赛将成为全世界青少年弘扬奥林匹克价值和精神、享受K-文化的盛会。尹锡悦表示，大韩民国政府正竭尽全力将自由与团结的精神融入所有体育领域，并致力于推进通过体育为国际社会作出贡献的方案。大韩民国政府将助力通过体育为增进世界和平作出贡献的国际奥委会的各项努力。国际奥委会主席巴赫回答说，奥林匹克运营机构同韩国体育界、尤其是同大韩体育会的关系比任何时候都更为深厚，坚信今后彼此间的合作将更加紧密。