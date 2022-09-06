韩总统室：以Kakao事态为契机将设网络安全工作组

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韩国国际广播电台报道：以Kakao服务瘫痪事故为契机，韩国政府决定在国家安保室设立跨政府部门的网络安全工作组，并在国家安保室长金圣翰的主持下召开网络安全状况检查会议。总统室副发言人李载明（音）17日在龙山总统室记者会上发布了包括上述内容的首席秘书会议的结果。该会议由尹锡悦总统亲自主持。李载明说，国防部、国家情报院、大检察厅、警察厅和军事安全支援司令部等部门的高层人士将参与网络安全工作组。总统室一位人士表示，Kakao服务瘫痪事故不仅给国民的生活造成不便，甚至影响到国家安全，因此在尹锡悦总统主持的首席秘书会议中决定设立负责安全状况检查的工作组。不仅是国家基础通信网，民间附加通信网的瘫痪也会给社会带来严重影响，因此从国家安全层面就相关问题进行了讨论。针对当天尹锡悦在上班路上回答记者提问时，就Kakao服务瘫痪事故表示将通过完善制度防范事故再次发生，总统室有关人士表示，认为企业如何强化社会责任的问题并不与自主管理背道而驰，在实施自主管理的过程中，企业的社会责任也极为重要。此前，尹锡悦就Kakao服务瘫痪事故指出，虽然Kakao网络由民间企业运营，但实际上与国家基础通信网并无差异，将完善相关制度。