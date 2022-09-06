韩党政再次表示反对《粮食管理法》修正案

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韩国国际广播电台报道：韩国政府和执政党国民力量党日前再次阐明了反对《粮食管理法》修正案的立场。该修正案的主要内容为政府义务收购生产过剩的大米。而最大在野党共同民主党决定在19日常任委员会会议中处理《粮食管理法》修正案，预计各方将再起纷争。据KBS记者报道，政府与执政党18日在国会召开党政协商会议，再次表示反对《粮食管理法》修正案。《粮食管理法》修正案规定，为了管控大米价格，政府有义务购买大米。此前，在野党共同民主党本月12日在农林畜产食品海洋水产委员会案件调整委员会上单独审议通过了该法案。《粮食管理法》修正案规定，如收获期大米超产量达到预期产量的3%以上或大米价格较往年下降5%以上，则政府须收购超产大米。国民力量党指出，如果《粮食管理法》修正案正式获通过，大米供应过剩的结构性问题将会深化，政府每年需为此投入一万亿韩元以上，这将加重政府的财政负担。国民力量党政策委员会议长成一钟表示，《粮食管理法》修正案不是为了国家的法律，而是为了掩盖共同民主党的农业政策失败，是为了拯救李在明代表的政治策略性法案。他强调，今年政府将收购90万吨大米，只要有政策意志，就能够稳定大米价格。农林畜产食品部长官郑煌根表示，如果发生短期大米供需不稳情况，政府会像今年一样，通过先发制人的、果断的供需稳定对策，势必确保大米价格稳定。