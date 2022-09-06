kakao代表引咎辞职 公司将进行损失补偿

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韩国国际广播电台报道：kakao代表南宫熏就kakao服务瘫痪向国民道歉并引咎辞职。kakao方面还表示，将研讨向各利害关系方提供损失补偿。kakao19日召开紧急记者会，再次向国民致歉。kakao代表南宫熏表示，自己对此次事态深感责任重大，将引咎辞职，并将负责紧急对策委员会灾难对策小委员会的事务，直到最后一刻负起责任。南宫熏表示，比过去任何时候都要感到心情沉重、责任重大，为了坚定kakao改革和变化的意志而决定辞去代表理事职务。由此，kakao转换为由洪银泽代表运营紧急对策委员会的机制。洪银泽表示，将在kakao TALK好友项目开通接受损失申报的渠道，并以此为基础研讨损失补偿方案。洪银泽说，公司方面不仅将研讨针对用户的补偿方案，还将研讨对各利害关系方的补偿对策。今后公司将首先迅速提供补偿，之后再向SK C&C追究责任。洪银泽对修复工作延迟的原因表示，虽然服务主要数据和应用程序双重化，但开发者的运营工具未能双重化。另外，kakao位于板桥数据中心的3.2万台服务器中，截至18日仍未供应电力的一万台服务器从19日凌晨开始恢复供电。由此，Daum电邮服务完成修复，大部分用户使用的服务已经恢复。kakao表示，将积极协助政府开展的事故调查，并透明公开事故原因和过程。