韩美军事委员会第47次会议在美举行 美重申对韩延伸威慑承诺

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韩国国际广播电台报道：美国重申对韩国的防卫承诺，包括持续提供延伸威慑力。韩国联合参谋本部20日表示，联合参谋本部议长金承谦同美国参谋长联席会议主席马克·米利当地时间19日在美国国防部五角大楼召开韩美军事委员会第47次会议。这是金承谦今年7月5日就任后的首次面对面韩美军事委员会会议。出席此次会议的韩方代表有金承谦、联合参谋本部战略企划本部长李英洙（音），美方代表有马克·米利、印太司令部司令约翰·阿奎利诺。韩美联合司令部司令保罗·拉卡梅拉也出席了会议。双方重申韩美同盟坚定不移，并讨论了地区和韩半岛安全形势、发展联合防卫态势、推动满足条件的战时作战指挥权移交等问题。双方听取了对地区和韩半岛安全形势的评估，就北韩核威胁、导弹试射等连续不断的挑衅以及引发地区动荡的其他行为和相应对策进行了讨论。联合参谋本部表示，米利重申了美国对韩国的防卫承诺，包括持续提供延伸威慑力。两国议长听取了关于今年8月实施的“乙支自由护盾”联合军演的报告，高度评价满足条件的战时作战指挥权移交工作所取得的进展。双方一致同意，为继续努力推动韩半岛无核化、维护韩半岛和平与繁荣及自由开放的印太地区，两国间的国防和安全合作至关重要。韩美军事委员会会议是旨在向韩美联合司令部司令提供关于防卫大韩民国的战略指示和作战方针、讨论两国同盟军事问题的年度例行会议。首次会议于1978年举行，此后轮流在首尔和华盛顿举行。