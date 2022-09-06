韩国、波兰防长举行视频会议 波兰再购288门多管火箭炮

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国和波兰两国防长举行视频会议，承诺将切实履行此前签署的军工进出口合同。国防部长官李钟燮19日下午同波兰副总理兼国防部长马里乌什·布瓦什恰克举行视频会议，就两国国防和军工合作交换意见。据韩国国防部表示，双方在会议上指出，两国防长继今年5月布瓦什恰克访韩后，时隔五个月再次举行会议，体现了两国国防部门间紧密的合作关系。双方商定继续保持合作动力。双方对两国顺利推进军工领域合作表示满意，并商定今后继续扩大合作范围。两国防长评价指出，旨在推动波兰军队现代化、增强战力的军工合作对两国互惠互利，将继续保持紧密合作，确保今年8月、9月签署的K2坦克、K-9自行火炮、FA-50轻型攻击机的出口合同得到正常履行。李钟燮还表示，两国新签订的波兰采购韩国产“天橆”多管火箭炮的框架协议将推动两国军工合作迈上新台阶。布瓦什恰克指出，包括“天橆”在内的各种协议的签署源于波兰对韩国产武器系统的信任。布瓦什恰克还就韩方承诺在合同履行方面给予支援表示感谢。李钟燮和布瓦什恰克商定在扩大两国军工合作的同时，增进两国军方间军事教育、训练等广泛的交流合作。韩国两家军工企业韩华防务和现代罗特姆当天起向波兰交付K-9自行火炮和K2坦克，首批出货24门K-9自行火炮和10辆K2坦克。韩华防务当天还在位于波兰华沙的波兰国防部大楼签署了向波兰军方供应288门K239“天橆”多管火箭炮的合同。据推算，这笔订单的总规模将超过60亿美元。