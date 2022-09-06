Terra创始人权道亨经由迪拜前往第三国 韩检方暂停公诉时效

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韩国国际广播电台报道：韩国检方对虚拟货币Terra和Luna事件展开调查已超过五个月，该事件的核心人物、公司代表权道亨最近离开新加坡，经由迪拜前往第三国。检方考虑到权道亨有可能长期潜逃海外，暂停了对其的公诉时效。Terra和Luna的价格从今年5月8日开始暴跌，权道亨在此之前便出境前往公司总部所在地新加坡。此后，韩国检方正式展开调查，但权道亨并未回国，他在今年8月接受采访时表示，从未与调查官联系过，也未被起诉。9月，检方向国际刑警组织申请红色通缉令，并作废其护照。而与此同时，权道亨前往了第三国。据确认，权道亨于9月7日离开新加坡、抵达迪拜机场，但当地并无其入境记录，这意味着权道亨取道迪拜前往了第三国。检方认为，权道亨为了扰乱追踪调查，故意经由迪拜机场。在18日公开的某媒体采访中，权道亨表示无法公开目前的居住地，理由是自Terra和Luna价格暴跌后，人身安全持续遭到威胁。随着权道亨有可能长期滞留海外，检方暂停了公诉时效。根据《刑事诉讼法》，当受调查对象出于逃避刑事处罚的目的逃往海外，可采取停止公诉时效的措施。检方还邀请警方海外追查组协助调查，警方正通过各国情报网追查权道亨的下落。权道亨的护照将从11月2日起作废。若迟迟不能确认包括权道亨在内未能实施逮捕的五人的下落，预计调查将受到更大的阻碍。