和平少女像将设立在美国费城、阿根廷、荷兰

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韩国国际广播电台报道：纪念日军慰安妇受害者的和平少女像将设立在美国费城、阿根廷及荷兰。第1566次周三集会19日在位于首尔市钟路区的日本驻韩国大使馆旧址前举行。“正义记忆连带”理事长李娜英（音译）在活动中表示，美国费城、阿根廷布宜诺斯艾利斯确定将设立少女像。另外，荷兰在当地人的推动下也将设立少女像。来自荷兰的记者格里塞尔达·摩尔罗曼斯表示，阿姆斯特丹也决定设立和平少女像。通过设立少女像，阿姆斯特丹市民将一同铭记历史、推动正义得到实现。布宜诺斯艾利斯的少女像将安置在海军士官学校旧址。李娜英表示，这栋建筑在军事独裁时期曾是无数民众遭到刑讯、杀害的地点，如今则是象征国际人权的空间。摩尔罗曼斯计划在获得阿姆斯特丹有关部门的批准后制作并设立表现不同种族的少女像，具体设立地点尚未确定。费城少女像的设立最近获得该市有关部门的批准，将安置在位于德拉瓦河畔的和平广场。该广场将被建为悼念日军慰安妇受害者的空间。“正义记忆连带”和韩国女性团体联合还在当天的集会活动上敦促日本立刻向慰安妇受害者正式道歉并履行法律赔偿责任，同时还要求韩国政府制定对策，防止对日军性奴隶制度问题的恶意歪曲和对受害者的名誉毁损再度发生。