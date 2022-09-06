韩外交部：积极研讨参与联合国北韩人权决议案共同提案

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国外交部表示，政府正积极参与联合国大会正在进行的北韩人权决议案讨论，并积极研讨加入共同提案国的方案。外交部发言人任洙奭20日在例行记者会上作出了上述表示。他说，人权是人类的普遍价值，应予以尊重。北韩人权问题也是普遍的人权问题，有必要基于原则予以一贯应对。任洙奭介绍说，政府将综合考虑决议案内容等各种因素后再决定是否参与共同提案。欧盟每年10月初制定的北韩人权决议案草案内容经由主要国家传阅后进行协商，最终方案于11月初提交联合国大会第三委员会通过，并于12月中下旬在联合国大会全体会议中最终发布。自2016年起，北韩人权决议案均未经投票、而是以协商一致的方式获得通过。韩国于2008年至2018年一直参与北韩人权决议案的共同提案，但考虑到对南北关系的负面影响，2019年至去年未参与共同提案。任洙奭对研讨参与共同提案的背景表示，韩国政府推行价值外交，追求人权、和平、自由、繁荣等全球普遍性原则，参与共同提案反映了政府的这一基调。针对“前任政府担心参与共同提案将给南北关系带来负面影响，现任政府是否有不同的判断？”的提问，任洙奭强调，政府在应对北韩无核化和各种威胁的同时，也为北韩重返对话随时敞开大门。