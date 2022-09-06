美国务院：承诺动用核武等所有防御力量对韩提供延伸威慑

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韩国国际广播电台报道：美国政府重申，为防御北韩对韩国造成的核威胁，将动用包括核武在内的所有可用战力向韩国提供延伸威慑。美国国务院高层人士当地时间20日在介绍美国副国务卿舍曼访问日本行程的记者会上作出了上述表示。这位人士谈到在韩半岛重新部署美国战术核武器的立场时表示，具体的战略态势应向国防部提问，不过借此机会可以介绍有关延伸威慑的内容。拜登总统已承诺，美国将动用包括核武、常规武器和导弹防御系统在内的所有防御力量向韩国提供延伸威慑力。美国国务院这位人士表示，美韩两国最近重启高级别延伸威慑战略磋商(EDSCG)，并于9月举行了会议。两国重申正专注于加强联合防卫态势、进一步提升遏制力，并共同推进满足条件的战时作战指挥权移交工作。针对美国驻韩国大使菲利普·戈德堡就重新在韩国部署战术核武器的相关发言，这位人士表示，相关报道并不准确。戈德堡本月18日应邀出席宽勋俱乐部讨论会时表示，无论是普京（俄罗斯总统）还是金正恩（北韩国务委员长）先提及战术核，都是不负责任和危险的行为。戈德堡这番话被解读为对重新部署战术核武器持负面看法，认为这对缓和紧张没有帮助。美国国务院这位人士表示，美国对这一问题的政策并没有变化，在事关北韩的所有问题上，美国正完全专注于同韩国保持合作。这位人士还说，美国谴责北韩发射弹道导弹等今年已进行44次挑衅，北韩的举动违反了联合国安理会的多项决议，是对邻国与国际社会的威胁。