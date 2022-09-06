韩常驻联合国代表首次在安理会提出脱北女性人权问题

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府首次在联合国安理会提出脱北女性人权问题。当天，负责人权问题的联合国大会第三委员会和负责维护国际和平与安全的核心议决机构安理会均讨论了北韩人权问题。韩国常驻联合国代表黄浚局当地时间20日在美国纽约联合国总部召开的主题为“女性、和平及安全”的安理会会议发表讲话时表示，希望借此机会，各成员国能够关注逃离北韩的女性所面临的众多苦难。黄浚局指出，上世纪90年代起抵达韩国的3.4万余名脱北者当中有72%是女性，其中大部分女性需在忍受包括数年监禁、人口贩卖、遣返、刑讯和残忍处罚这些后续报复措施等危险后才能来到韩国，这是骇人听闻和非常令人痛心的事情。韩国想提醒各邻国，禁止强制遣返的原则应同样适用于脱北者。韩国常驻联合国代表部表示，当天是韩方首次在联合国安理会舞台提出脱北女性人权问题。此前，在当天上午举行的联合国大会第三委员会会议中，黄浚局指出，北韩因新冠疫情扩散而加强防疫，导致其人权和人道主义状况进一步恶化。黄浚局还介绍了去年底北韩为防止韩国文化流入而制订了《反动思想文化反对法》。该法规定，若在北韩散布韩国视频将被处以死刑，收看视频最高将被判处15年有期徒刑。黄浚局还说，北韩以防疫为由下达指令，要求枪杀越境居民。