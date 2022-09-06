韩联参：北韩商船越过西海北方界线后北韩军发射10枚火箭炮

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韩国国际广播电台报道：北韩向西海海上缓冲区发射10枚火箭炮，时隔五天再次违反《9.19军事协议》。韩国联合参谋本部表示，24日上午5时14分起，北韩在黄海南道长山岬一带向西海北方界线海上缓冲区发射了10枚火箭炮，没有炮弹落入韩国领海。联合参谋本部强调，韩军对侵犯北方界线的北韩商船采取了常规作战措施，北韩军对此发射火箭炮是明显违反《9.19军事协议》的行为和挑衅。当天凌晨3时42分左右，北韩商船“茂浦号”在西海白翎岛西北约27公里处越过北方界线。韩国联合参谋本部向船只发送警告信息并进行了警告性射击，要求其离开。但北韩军声称，韩国舰艇越过西海海上军事分界线进行了警告性射击。据朝中社报道，北韩朝鲜人民军总参谋部在以发言人名义发布的声明中称，24日凌晨3时50分左右，南朝鲜海军第二舰队护卫舰以管制不明船只为借口，在白翎岛西北20公里处越过我军海上军事分界线2.5-5公里并进行了“警告性射击”。北韩朝鲜人民军总参谋部称，当时向西部战线海岸防御部队下达了彻底做好监视及应对态势的指示，并于5时15分在海上敌情发生水域附近发射10枚火箭炮，为驱逐敌方舰艇采取了初期应对措施。北韩朝鲜人民军总参谋部称，朝军于24日5时15分在龙渊郡一带向射击方位角270度方向发射了10枚火箭炮，进行了警告性射击。最近敌方在地面战线上进行炮击和扩音器挑衅，此次又在海上进行侵犯挑衅，对此再次予以严重警告。对此，韩国联合参谋本部表示，北韩的持续挑衅和贼喊捉贼式的主张是对韩半岛乃至国际社会和平与稳定的破坏，韩方再次敦促北韩立刻停止此类行为。联合参谋本部还表示，韩军在韩美间的紧密合作之下对有关动向进行追踪、监视，已加强对紧急情况的应对态势。