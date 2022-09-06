韩江原道乐高乐园事件发酵 政府拟提供50万亿韩元救市

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韩国国际广播电台报道：随着对江原道无法偿还乐高乐园有关担保的担忧扩散，韩国债市动荡、出现利率骤涨等现象，这意味着企业的贷款难度上升。对此，政府决定动用所有可用财政收购债券。政府临时决定召开经济、金融有关部门负责人会议，副总理兼企划财政部长官秋庆镐指出，与会者一致认识到当前的市场情况十分严峻，必要时将动用所有可用的政策手段。此次冲击始于江原道宣布将申请对曾参与乐高乐园建设项目的下属公营企业进行法定管理，这令投资者担忧地方自治团体担保的债券也有可能违约，几乎不再购买一般企业债。市场上还传出了部分持续扩大房地产有关贷款业务的证券公司面临倒闭危机的传闻。对此，政府决定投入大规模资金救市。投入规模将超过50万亿韩元，包括20万亿韩元债市稳定基金、16万亿韩元政策金融机构的企业债和企业票据收购资金、3万亿韩元证券公司援助金等。政府24日启动1.6万亿韩元规模的企业债收购工作。韩国银行也将在本周的金融货币委员会上敲定进一步的支援方案。不过不少意见担忧，资本市场危机不会就此结束。专家指出，加息很有可能持续到明年第一季度，此后经济将明显衰退，届时资本市场的情况极有可能进一步恶化。政府还强调，为防止类似情况再次发生，将确保所有地方自治团体履行担保义务。对于散布毫无根据的传言的行为则将予以积极应对。