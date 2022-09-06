韩食品企业SPC烘焙厂再出事故 工人手指被截断

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韩国国际广播电台报道：九天前，韩国著名食品企业SPC子公司的烘焙工厂发生了一名20多岁工人被机器夹住致死的事故。SPC会长上周五21日就此道歉，并表示将加强安全管理。然而仅仅两天后，SPC另一家子公司又发生了40多岁工人的手指被截断的事故。23日上午6时许，SPC子公司SHANY城南工厂的40多岁工人A某食指的一部分被截断。当时A某正对自动流水线上装在箱子内的面包进行检查，在取出不合格产品的过程中，手被夹在箱子和机器之间。虽然一旁的同事立刻关闭了机器，但A某仍然受伤。本月15日，SPC子公司SPL的一名20多岁工人在作业中死亡。据警方的初步调查，SHANY城南工厂事故当时不存在机械故障，生产线“三人一组”的工作规定亦得到了遵守。目前正在调查公司方面是否严格实施安全教育、是否下达不合理的工作指示。A某被送到医院后接受了逾三个小时的接合手术，目前正继续接受治疗。SPC方面表示，事发后立即停止了事故生产线的所有作业并实施了安全检查。不过有意见指出，集团会长道歉后仅两天SPC便再次发生事故，有必要对工作环境进行彻底改善。雇佣劳动部23日表示，将对SPC集团开展严格的产业安全卫生监督。该部门将首先对SPC集团食品及原料子公司工厂的有害、危险因素和安全卫生管理体系进行检查，本周内将指定监督对象、实施突击检查。另外，10月24日至12月2日，政府还将针对设有食品混合机等类似危险设备的13.5万余家工厂展开集中安全检查。检查将以突击方式进行，对于存在问题的工厂将勒令整改和停业。近期韩国大型工伤事故频发。今年9月26日，大田现代奥特莱斯火灾导致7人死亡；10月15日，SPL平泽工厂的挤夹事故导致1人死亡；10月21日，SGC ETEC安城物流中心施工现场倒塌事故导致3人死亡。