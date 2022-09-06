全球百强半导体企业韩企仅占三家 排名和收益率下滑

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韩国国际广播电台报道：一项分析显示，在全球百大半导体企业中仅有三家为韩国企业，且市值排名和收益率持续下滑。韩国全国经济人联合会（以下简称“全经联”）24日表示，对标准普尔Capital IQ数据库中市值百强半导体企业经营数据的分析显示，百强企业中韩企仅有三家（三星电子、SK海力士、SK Square），远远落后于中国（42家）、美国（28家）、中国台湾（10家）和日本（7家）。不仅如此，最近数年间，韩国企业的市值排名也大幅下滑。2018年排名第一的三星电子不敌台积电和英伟达，跌至第三。SK海力士的排名也下滑四个位次，为第19。去年从SK电信中分离出来的SK Square在一年内从第80名下跌至第100名。这三家企业的销售净利润率也从2018年的16.3%下跌至去年的14.4%。而同期，美国、日本和台湾企业分别上升了3.9个百分点、2.0个百分点和1.1个百分点。韩企去年的研发投资占销售额比为8.3%，低于美国、日本和台湾。全经联指出，研发投资占比在半导体设计环节较高，在韩国、台湾主攻的存储芯片、代工环节则较低。另外，去年韩企的法人税负担率为26.9%，是美国（13.0%）、台湾（12.1%）的约2倍。