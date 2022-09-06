韩庆州、蔚山发现新活断层 亟待制定对策

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韩国国际广播电台报道：2016年，庆州发生了韩国观测史上最大规模的地震。最近，庆州内南断层附近发现了地震可能性较大的两个新断层。近期，韩国各地发生地震的频率越来越高，亟需制定对策，防止重大损失。梁山断层从洛东江河口开始，经过庆尚北道庆州、一直延伸至盈德。沿着这个断层有京釜高速公路、密集的道路和城市。2016年庆州发生5.8级地震，是韩国观测史上规模最大的一次地震。这次地震正发生在梁山断层附近的内南断层。随后政府启动了断层调查，以查明是否存在发生进一步地震的可能性。调查工作使用道路修建前的航空照片和可透过树丛的雷达设备，在梁山断层的庆州月山里、蔚山仁甫里两个区间发现了地震可能性较大的大型活断层。这两个断层距离引起庆州地震的内南断层仅10公里。此前，虽然在梁山断层发现过20余个活断层，但在庆州附近还是首次发现。韩国地质资源研究院活性地质构造研究中心主任崔辰赫（音）表示，如果说这里有过第四纪断层活动，那么由于在当前环境下发生过地震，意味着有可能再次发生地震。在随时都有可能发生地震的情况下，应尽快制定建筑、设施的抗震设计标准，并加快进行加固作业。为此，须进行断层面积分析等精密调查。此外，有必要将集中在梁山断层的调查扩大至全国，构建准确的地震信息系统。