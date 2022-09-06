韩最大在野党拒绝参加尹锡悦施政演说

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国最大在野党共同民主党决定不参加尹锡悦总统25日在国会全体会议中进行的施政演说。尹锡悦在施政演说中介绍明年度预算案。共同民主党在国会全体会议前召开的议员大会中做出了上述决定。共同民主党国会发言人吴永焕在议员大会后对记者说，共同民主党全体议员决定不进入国会全体会议会场。在尹锡悦总统抵达之前，在国会大厅台阶前举行谴责示威。尹锡悦总统到达国会入场后，以严正且克制的沉默示威方式进行应对。共同民主党还决定不参加在施政演说前由总统、国会议长和朝野领导层出席的事先交谈。吴永焕表示，共同民主党国会代表也拒绝参加在国会议长室举行的事先交谈。如果尹锡悦总统为进行施政演说而进入国会全体会议会场，共同民主党将在预算决算特别委员会会场继续召开闭门议员大会。尹锡悦总统退场后，将在国会大厅台阶处再次举行谴责大会。共同民主党代表李在明在议员大会发表讲话时表示，在国政监查的最后一天24日，发生了第一大在野党中央党部被侵夺的暴行，这不仅否定了国会的权威、践踏了在野党，也显示出将在野党赶尽杀绝的意图。李在明表示，国民、党员和媒体清清楚楚地目睹了不能让大韩民国历史倒退的残酷现场，尤其是在总统施政演说前一天发生的事态是对正常政治的否定，也是对国民和宪法的宣战。